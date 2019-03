Politie betrapt skiër die middenin bloedtransfusie zit 01 maart 2019

Drie van de vijf skiërs die gisteren in het Oostenrijkse Seefeld zijn opgepakt in een dopingonderzoek, zijn vrijgelaten nadat ze bloeddoping hadden toegegeven. Dat meldde het parket in Innsbruck. Max Hauke (foto RV), één van de drie, werd zelfs op heterdaad betrapt, zo blijkt uit beelden die opdoken op YouTube.

HLN