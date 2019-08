Exclusief voor abonnees Politie betrapt elke dag 40 hardrijders met het blote oog 30 augustus 2019

Elke dag beboeten politieagenten 40 bestuurders die rijden aan onaangepaste snelheid zonder dat ze daarvoor een flitscamera of radar gebruiken. De fietsbrigade van de Brusselse politie kwam deze week in het nieuws omdat de agenten voortaan nog meer van zulke processen-verbaal gaan opstellen. Dat is perfect legaal. "Als de politie ziet dat je geen rekening houdt met de verkeersomstandigheden, kan je zo'n boete krijgen", zegt verkeersadvocaat Christophe Redko. "Dat kan zelfs als je de maximumsnelheid wél respecteert, trouwens. Als je met 120 km/u over de snelweg rijdt in dichte mist, bijvoorbeeld. Dat is dan geen snelheidsovertreding maar wél onaangepast rijgedrag."