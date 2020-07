Exclusief voor abonnees Politie bekogeld met stenen in Anderlecht 14 juli 2020

00u00 0

Onbekende verdachten hebben de politie in de Anderlechtse wijk Kuregem zondagnacht bekogeld met projectielen. De politiediensten kregen om 22.50 uur een melding over een ruzie die uit de hand liep. "We weten niet precies hoeveel mensen daarbij betrokken waren. Toen de politie aankwam, is de menigte snel uiteengegaan", zegt politiewoordvoerster Adeline Roty. "Maar een paar minuten later was er opnieuw spanning voelbaar. Verschillende mensen begonnen met projectielen te gooien naar politiediensten." Een zestigtal betrokkenen zouden onder meer met flessen en stenen gegooid hebben. De lokale politie riep versterking in om de menigte opnieuw uiteen te drijven. Er zijn geen arrestaties uitgevoerd. "Er loopt wel een onderzoek."

