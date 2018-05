Politie bekogeld met conserven na wilde achtervolging 12 mei 2018

Enkele weken na de incidenten in de Anderlechtse wijk Peterbos zijn Brusselse agenten opnieuw bekogeld vanuit een flatgebouw. Dat gebeurde aan de Antwerpsesteenweg, nabij het Noordstation. De politie was er massaal aanwezig nadat een geseinde auto werd klemgereden na een wilde achtervolging vanuit Neder-Over-Heembeek. "De twee inzittenden vluchtten te voet weg. Eén van hen kon meteen gearresteerd worden, de ander werd nadien opgespoord met behulp van de politiehelikopter", aldus Olivier Slosse, woordvoerder van de lokale politie. Tijdens die actie werden de agenten bekogeld met onder meer conserven, maar niemand raakte gewond. De woordvoerder kon daar nog niks over kwijt. (VDBS)

