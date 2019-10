Exclusief voor abonnees Politie aan de haal met geel hesje voor koning 08 oktober 2019

Opschudding toen informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte gisteren aankwamen aan het paleis. Een vrouw glipte achter de auto van het duo naar binnen met een geel hesje in de hand. "Niet om amok te maken, wel om iedereen eraan te herinneren dat wij, de Gele Hesjes, nog steeds bestaan", verklaarde de actievoerster, die het hesje aan de informateurs en de koning wou overhandigen. Ver geraakte ze niet. De politie kon haar na enkele meters al vatten. "Aanvankelijk dacht ik dat ik mezelf in de nesten had gewerkt en dat ik zo'n zes à twaalf uur in de cel zou moeten doorbrengen." Maar de vrouw, die goed meewerkte, mocht beschikken. Haar gele hesje werd door de politie in beslag genomen. (SHVM)

