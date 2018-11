Politicus die uit partij stapt na verkiezingen met de dood bedreigd 24 november 2018

In de kleine Vlaams-Brabantse faciliteitengemeente Bever - met amper zo'n 2.000 inwoners - zijn de verkiezingen van oktober nog niet verteerd. Eén verkozene krijgt er nu zelfs doodsbedreigingen en stapt daarom uit de politiek. De partij van Patrick Capiau, 'Thuis in Bever', won de verkiezingen en haalde zes van de elf zetels. Maar na een dispuut met zijn partij kondigde Capiau deze week aan zijn partij te verlaten en als onafhankelijke te zetelen. Gevolg: geen meerderheid meer voor de lokale CD&V-variant. Daarop werd Capiau zwaar bedreigd: zijn huis zou in brand worden gestoken, zijn auto vernield en zijn familie zou klappen krijgen. "Het is genoeg geweest", zegt hij. "Ik wil niet dat mijn gezin iets overkomt." (MAC)

