Politicoloog: "Slechte zaak voor democratie" 11 juni 2018

Het is niet voor het eerst dat gemeenteraadsverkiezingen niet plaatsvinden bij gebrek aan een tweede partij. Zes jaar geleden was dat in het piepkleine Herstal (Luik) al het geval, en ook dit jaar zit de kans er daar in. "Je hoeft geen geld in verkiezingen te steken, er komen geen lastige coalitiegesprekken of grijze compromissen, maar die voordelen wegen niet op tegen de nadelen", zegt politicoloog Carl Devos (UGent). "Er is geen debat of discussie over partijvoorstellen. De partij komt niet te weten hoe de burgers over haar beleid denken, en doet dus maar verder." Een gebrek aan interesse voor dorpspolitiek is niet nieuw. "Je ziet het vaak in gemeenten die uitgestrekt zijn, maar weinig inwoners hebben, waardoor er weinig sociaal contact is. Gelukkig blijven gemeenten met één partij een uitzondering. Je hebt op verschillende plaatsen een absolute meerderheid, maar daar is er tenminste nog een oppositie die kritische bemerkingen plaatst." (BHL)

HLN