Exclusief voor abonnees Politici kunnen 'extraatjes' niet meer via vennootschap laten uitbetalen 30 maart 2019

00u00 0

Wie als politicus zetelt in een raad van bestuur, adviesraad of intercommunale die werkt met overheidsmiddelen, kan zich voortaan niet meer laten betalen via een vennootschap. Dat was vandaag nog mogelijk en had als voordeel dat politici op die inkomsten minder belast werden. Onder anderen Steven Vandeput (N-VA) en sp.a-politicus Peter Vanvelthoven zetelden in het verleden in enkele Limburgse intercommunales, via een familievennootschap. De beperking zal niet gelden voor politici die actief zijn in de private sector.