Politici kritisch over KBC, dat 1.400 jobs schrapt: "Nooit genoeg voor de aandeelhouders"

04 september 2019

05u00

KBC heeft vanochtend een grote herstructurering aangekondigd. Tussen 2019 en 2022 worden 1.400 jobs geschrapt. Er zouden echter geen naakte ontslagen vallen, maar de jobs zouden verdwijnen door natuurlijke afvloeiingen. Verder worden de contracten van 400 externe contractuelen stopgezet. In België werken voor de bank-verzekeraar momenteel zo'n 14.000 mensen. Andere grootbanken als Belfius, BNP Paribas Fortis en ING komen nog niet aan 10.000. Vanuit linkse politieke hoek komen er uitgesproken kritische reacties: "Het is nooit genoeg voor de aandeelhouders".

Na de saneringsoperaties bij concurrenten ING en BNP Paribas - waar zo'n 3.000 'ouderwetse' jobs verdwenen - is het nu de beurt aan KBC. De bank schrapt in ons land vanaf nu tot eind 2022 1.400 banen, zowel in het hoofdkantoor als in de ondersteunende functies en in het kantorennetwerk. 300 functies daarvan worden ondergebracht in Tsjechië (Brno) en Bulgarije (Varna). Bovendien worden de contracten met 400 externe contractuelen, voornamelijk in IT-functies of interims, stopgezet.

KBC rekent op natuurlijke afvloeiingen om naakte ontslagen te vermijden. De laatste jaren vertrokken bij de bank jaarlijks meer dan 500 voltijdse medewerkers via pensioen of natuurlijk personeelsverloop, jobs die vanaf nu tot eind 2022 dus niet meer opnieuw zullen worden ingevuld. KBC voorziet daarom geen verplicht collectief ontslag of vertrekplan. Het verdwijnen van de banen is het gevolg van een “optimaliseringsoefening”, bedoeld om de efficiëntie en de wendbaarheid van de hoofdzetel- en ondersteunende diensten van KBC in België te verbeteren, zo klinkt het.

Doordat de klant steeds vaker bankiert via de app, verkleint de nood aan een uitgebreid kantorennetwerk. Maar toen KBC eerder dit jaar liet weten 65 kantoren te reduceren tot de automaten in de muur, luidde het nog dat dit niet tot jobverlies zou leiden. In de lente werd wel al kordaat gesnoeid in de allerhoogste functies. Daardoor is het totaal aantal directeuren actief binnen de groep gedaald van 300 naar 281.

“Een organisatie zoals KBC is een levende organisatie, en alles wat leeft, verandert. We bereiden ons voor op de toekomst”, verklaart Johan Thijs, CEO van KBC Groep. “Onze organisatie zal wendbaarder en vlakker worden, met minder managementlagen en een grotere spanwijdte.” Thijs verwijst ook naar “nieuwkomers die de traditionele spelers uitdagen” en waar KBC efficiënt op wil reageren. De bank spreekt van een optimalisatie van de organisatie. “Herschikking van onze medewerkers is cruciaal, maar als dit niet mogelijk is, zoeken we naar alternatieve oplossingen.” Dat geldt voor alle functies, van hoog tot laag, voegt de CEO er nog aan toe. De bank gaat voor de digitale transformatie verder nog op zoek naar nieuwe profielen, zoals experts in artificiële intelligentie en webdesigners.

Ook in Tsjechië verdwijnen banen bij de bank. Verwacht wordt dat de komende drie jaar het aantal medewerkers er met minstens 750 zal verminderen.

“Gemengde gevoelens” bij vakbonden

De vakbonden zitten met “gemengde gevoelens” na de aankondiging. “Enerzijds is het positief dat er geen sprake is van naakte ontslagen”, zegt Dirk De Backere van ACV Puls. “Maar anderzijds kan je er niet onderuit dat er een beduidende impact is op het personeel. We spreken over 1.400 mensen, en zelfs 1.800 als je de externe contracten erbij telt die niet vervangen worden. We maken ons zorgen over de toenemende werkdruk voor de mensen die overblijven. Het kan niet de bedoeling zijn om burn-outs te organiseren.”

Jan Steenwinckel van ABVV denkt er ook zo over. “Uiteraard zijn we verheugd dat er geen naakte ontslagen vallen. Er deden nogal wat wilde verhalen de ronde de laatste weken. De onrust was heel groot en die is voor een stuk weggenomen”, zegt hij. “Anderzijds blijft er een vrees: 1.400 mensen is toch 10 procent van het personeel. De vraag is nu hoe dat organisatorisch gepland zal worden. Voor het kantorennet spreekt men over een reductie van 370 medewerkers. Dat is niet niets. Hoe gaan de mensen dat kunnen bolwerken?”

De liberale vakbond ACLVB maakt zich zorgen over de manier waarop KBC de banen wil afbouwen. “Aangezien het interne jobcenter bij KBC verzadigd is en bovendien beperkt is in tijd, kan men op een bepaald moment niet anders dan deze mensen begeleiden naar de uitgang. Over welke functies of diensten het hier gaat, is nog niet gecommuniceerd. Verdere duidelijkheid verkrijgen hierover is nu topprioriteit voor de ACLVB”, luidt het in een persbericht.

De vakbonden willen zo snel mogelijk overleggen met de directie over begeleidende maatregelen en een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. “We merken in de praktijk dat de werkdruk gigantisch is”, zegt Steenwinckel. “Veel medewerkers hebben geen boodschap aan het feit dat er geen naakte ontslagen vallen, maar ze willen weten wat er met hun job gaat gebeuren.”

De banken die nog bestaan omdat de belastingbetaler 25 miljard ophoestte, danken duizenden mensen af om hun winsten te verzekeren. Sp.a-voorzitter John Crombez

“Blijbaar is het nooit genoeg”

Vanuit linkse politieke hoek komen er dan weer uitgesproken kritische reacties. Sp.a-voorzitter John Crombez herinnert aan de miljardensteun die de banken jaren geleden kregen ten tijde van de bankencrisis. “Hoe moeilijk is het om te zeggen waar het op staat? De banken die nog bestaan omdat de belastingbetaler 25 miljard ophoestte, danken duizenden mensen af om hun winsten van honderden miljoenen te verzekeren. Zij zijn weer gezond, en de belastingbetalers zien steeds meer af”, schrijft hij op Twitter.

PVDA-Kamerfractieleider Raoul Hedebouw verwijst naar de winsten van KBC. “KBC, dat is 2,5 miljard euro winst in 2018. Blijkbaar is het voor de aandeelhouders nooit genoeg. Dat ze eerder de dividenden verlagen in plaats van 1.400 banen te schrappen”.

