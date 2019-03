Politicasters2200 maken ludiek carnavalsnummer 02 maart 2019

De Politicasters2200 doken de studio in voor de opname van een Herentals carnavalslied. De tekst is Politicasters waardig, er wordt duchtig gedold met de lokale politiek. De groep werd in het leven geroepen na de moeilijkheden bij de gemeenteraadsverkiezingen. "Op het vlak van een carnavalsstoet moet Herentals de duimen leggen voor de buren uit Herenthout", zegt Elle Van Loy, mede-initiatiefneemster. "Maar in Herentals is het zeker geen droevige bedoeling, ook in onze stad kunnen we soms lachen. Met dit carnavalslied over onze politiek hopen we wat extra leven in de brouwerij te brengen." De titel van de song is 'Mien waar is je feestneus', een tekst geschreven in de periode tussen de verkiezingen en de installatievergadering van het schepencollege. "De knopen die moesten doorgehakt worden bij CD&V en de personen die de felbegeerde lintjes in de wacht sleepten, waren een bron van inspiratie", zegt Christel Peeters, die te tekst schreef. De Politicasters konden zangers Aida Vermeulen overhalen om de tekst in te zingen , Elle Van Loy maakte er een heuse videoclip bij. (BKG)

