Polen wil rug weer rechten 21 maart 2019

Na een teleurstellend WK en een slechte campagne in de Nations League moet Polen zijn rug weer rechten in z'n eerste EK-kwalificatiematch in Oostenrijk. Lewandowski wil zijn saldo van 55 goals in 102 interlands nog optrekken en kan voorin op de steun rekenen van Piatek en Milik. Ook in doel is Polen goed gewapend met Juventus-keeper Wojciech Szczesny. Anderlecht-middenvelder Peter Žulj zit in de Oostenrijkse selectie. Israël is in groep G dan weer favoriet om thuis Slovenië te verslaan, dat al twee jaar niet meer kon winnen op verplaatsing. Gelukkig kan het in doel rekenen op Jan Oblak van Atlético Madrid. (VH)