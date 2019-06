Exclusief voor abonnees Polen wil graag veel Amerikaanse soldaten in 'Fort Trump' 13 juni 2019

President Donald Trump wil 2.000 Amerikaanse soldaten, die momenteel in Europese landen verblijven, naar Polen laten verhuizen. Dat zei hij na een bezoek van de Poolse president Andrzej Duda. "Er zouden geen bijkomende troepen naar Europa komen, maar we verplaatsen ze gewoon", klonk het. Er zitten nu ongeveer 4.000 Amerikaanse soldaten in Polen. Mogelijk komen de extra soldaten uit Duitsland, waar de VS 52.000 soldaten gestationeerd hebben. De Poolse regering is opgetogen met het plan. Zij wil al langer dat er meer Amerikaanse troepen in het land komen. Veel Polen zien in de VS namelijk een beschermingsmacht tegen een mogelijke Russische bedreiging. President Duda sprak zelfs over een permanente Amerikaanse legerbasis in zijn land die hij 'Fort Trump' wil noemen.

