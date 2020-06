Exclusief voor abonnees Polen valt 'per ongeluk' Tsjechië binnen 15 juni 2020

Poolse troepen zijn in mei de Tsjechische grens overgestoken en hebben enkele dagen positie ingenomen aan een kapel. In het kader van de coronamaatregelen hielden ze daar bezoekers tegen. "Het ging om een vergissing", zegt het Poolse ministerie van Defensie. Het verhaal verscheen voor het eerst in een Tsjechische regionale krant en buitenlandse media pikten het dit weekend op.

