Exclusief voor abonnees Polen haalt 8.000 goudstaven terug uit Engeland 26 november 2019

Polen heeft zowat 100 ton van zijn goudreserves, goed voor een waarde van zowat 4,3 miljard euro, teruggehaald uit Engeland. Het goud werd weggehaald uit de Bank of England, waar Polen het grootste deel van zijn goudreserves onderbracht na de Tweede Wereldoorlog. Er waren acht transporten - van telkens duizend goudstaven - voor nodig. Het goud kwam met het vliegtuig aan op luchthavens in Warschau en Poznan en werd vervolgens vervoerd naar kluizen van de Poolse Centrale Bank, verspreid in het hele land. Die is momenteel in het bezit van 228,6 ton goud, waarvan het nu 105 ton opgeslagen heeft in eigen kluizen.