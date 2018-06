Pol van 'F.C. De Kampioenen' komt op voor PVDA 12 juni 2018

Ben Rottiers (60), beter bekend als Pol uit 'F.C. De Kampioenen', komt bij de gemeenteraadsverkiezingen in het Antwerpse Berchem op voor PVDA. Hij krijgt op de lijst het gezelschap van andere bekende gezichten als Mitta Van der Maat (59) en MC Lily (66), de rappende bomma uit Borgerhout. "Het is niet omdat we bekend zijn dat we geen mening kunnen hebben. Ik ben een Antwerpenaar net zoals alle anderen", aldus Rottiers. Grote politieke ambities heeft hij evenwel niet. "Voor mij geen mandaat, nee", klinkt het. "Dat zal ik ook tegen iedereen zeggen: 'Stem PVDA, maar niet op mij.'" Waarom dan toch op een lijst gaan staan? "Omdat ik zal blijven protesteren tegen wat er nu aan de gang is. Ik ben ondertussen zelf 60 jaar, dus dat hele pensioendebat houdt ook mij bezig."

