Pol Van Den Driessche verlaat nationale politiek 23 januari 2019

Er is geen plaats voor senator en Brugs gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche (59) op de kieslijsten van N-VA in mei. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op zijn Facebookpagina. Van Den Driessche maakt naar eigen zeggen plaats voor jonge mensen. In oktober 2018 was hij nog lijsttrekker in Brugge, maar hij verloor met N-VA de helft van de tien zetels. Dat teleurstellende resultaat doet hem noodgedwongen afscheid nemen van de nationale politiek. "Ik blijf wel achter de schermen actief als communicatiespecialist voor de partij", laat hij weten. (BHT)

