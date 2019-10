Exclusief voor abonnees Pokémon-moordenaar: "Het was een ongeluk" 19 oktober 2019

Op zijn assisenproces heeft 'Pokémon-moordenaar' Jonny Van Den Broeck (28) gisteren voor het eerst uitgelegd wat er - volgens hem - gebeurd is op zijn appartement op dinsdagochtend 7 februari 2017. Toen doodde hij de 20-jarige Shashia Moreau, die op bezoek was gekomen om Pokémon-figuurtjes op te halen. "Dat meisje en ik zijn in bed gekropen. We hebben seks gehad. En dat is ontspoord. Ik had mijn handen op haar keel. Het was een lichte vorm van wurgseks, maar ik heb harder geduwd dan ik doorhad." De dood van Shashia was dus een ongeval, beweert Van Den Broeck. "Ik sloeg tilt en dacht: 'Ik moet hiervan afgeraken'. Mijn tuin was de enige optie. Dus ben ik een 'schup' gaan kopen." (EV)