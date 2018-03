Poggio WUYTS 17 maart 2018

De Poggio is een loper. Meer mythe dan berg. Over een lengte van 3.750 meter verheft de aarde zich nauwelijks 149 meter boven de azuurblauwe zeespiegel. De percentages zijn volkomen verwaarloosbaar; 3,7 percent gemiddeld, 4,7 maximaal. Prutswerk voor de amateurs die zich al klimmer wanen. Neen, de Poggio di Sanremo bestijg je niet, je snelt hem op. Onvervaard. Met de ogen dicht desnoods. Waar de sleutelplekken liggen heb je ingeprent. De misleidende Fornaciaribocht met het erf waar het poortje gewillig openstaat om wildebrassen bij mistasten een uitloper te gunnen. Het kerkje van Madonna della Guardia dat oorlogsklokken luidt voor wie daar nog het kruit voor heeft. De lege, aftandse waterreservoirs die getuigen van een verloren bloemencultuur. Het laatste vals plat waar het grootste verzet ternauwernood volstaat om afstand te nemen. De bar rechts aan de top, tot slot. Nergens aan de Riviera wordt de Negroni goedkoper geschonken. Dat even terzijde, voor de rekening van de niet fietsende zaterdagpassant.

