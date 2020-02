Exclusief voor abonnees Poggio wel degelijk in Milaan-Sanremo 14 februari 2020

00u00 0

Milaan-Sanremo behoudt zijn kroonjuweel. De 111de editie trekt op zaterdag 21 maart in de finale wel degelijk over de befaamde Poggio di Sanremo. Daar bestond de voorbije maanden wat ongerustheid over. De traditionele scherprechter van de Italiaanse openingsklassieker (sinds 1960 al) lag er na een aardverschuiving tijdens de extreem natte herfst zwaar beschadigd bij. In die mate dat burgemeester Alberto Biancheri aan de alarmbel trok. Volgens hem zouden de herstelwerken "miljoenen en miljoenen euro's" kosten. Tien miljoen, om precies te zijn. "We lopen zelfs het risico dat Milaan-Sanremo dit jaar niet georganiseerd kan worden", klonk het paniekerig. Zo'n vaart loopt het dus uiteindelijk niet. Na een laatste inspectie door gemeentearbeiders en geotechnische experts werd de Poggio goed bevonden voor de dienst. Eerder al verklaarden Peter Sagan en Philippe Gilbert dat ze de klim probleemloos konden opfietsen. Naar verluidt bleven de herstelkosten beperkt tot... twee miljoen euro, grotendeels gefinancieerd door de regio. (JDK/XC)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis