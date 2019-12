Exclusief voor abonnees Pogacar maakt in 2020 zijn Tourdebuut 18 december 2019

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) maakt in 2020 zijn debuut in de Ronde van Frankrijk. Het 21-jarige Sloveense toptalent reed dit jaar met de Vuelta zijn eerste grote ronde en schitterde daarin meteen. Pogacar won drie ritten en werd derde in de eindstand. Aanvankelijk leek hij in 2020 voor de Giro te kiezen, maar op stage liet Pogacar weten dat het de Tour de France wordt.

