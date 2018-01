Poetsvrouw van dokter steelt bouwlening voor zoon uit kluis 23 januari 2018

00u00 0

Een poetsvrouw uit Brugge riskeert 1 jaar cel voor de diefstal van liefst 23.300 euro uit de kluis van een huisarts uit Brugge, bij wie ze wekelijks ging werken. De zoon van de dokter had in augustus 2016 ongeveer 27.000 euro geleend van zijn vader voor verbouwingswerken. Het geld lag nog even in een kluis, toen plots 22.500 euro verdween. De poetsvrouw werd meteen verdacht en de zoon installeerde een camera in het huis. "Twee dagen later werd de vrouw betrapt op diefstal", aldus het Openbaar Ministerie op het proces. "Op een routineuze manier nam ze meteen het juiste sleuteltje en stal ze nog 800 euro extra. De manier waarop verraadt dat ze al eerder toesloeg." De vrouw ontkent. "Mevrouw de rechter", sprak ze, "ik geef de diefstal van die 800 euro toe, maar die 22.500 euro zeker niet. Mocht ik dat geld hebben gestolen, sliep ik nu in een echt bed en niet in een zetel." Vonnis 26 februari. (BBO)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN