Poetsvrouw riskeert acht maanden voor loondiefstallen 17 april 2018

Een Nederlandse poetsvrouw deed in 2016 wat meer dan poetsen. Ze werd op heterdaad betrapt toen ze tijdens haar ronde in het Gentse geld uit een portefeuille stal. Naar eigen zeggen bleef het bij die ene diefstal waarbij ze 305 euro ontvreemdde. Het parket en een burgerlijke partij voeren in de rechtbank aan dat het om veel meer feiten ging, die al een tijdlang speelden: gouden oorbellen en kettingen, veel cash geld. In totaal schommelt het nadeel rond de 2.000 euro.Ze riskeert acht maanden cel. (OSG)