Poetsvrouw maakt naaktfoto's met demente bejaarden WERKNEEMSTER RUSTHUIS OP STAANDE VOET ONTSLAGEN Frank Eeckhout en Ken Standaert

31 maart 2018

00u00 1 De Krant Een poetsvrouw van een rusthuis in Zottegem is op staande voet ontslagen wegens zwaar grensoverschrijdend gedrag. De vrouw kleedde dementerende bewoonsters uit en fotografeerde hen. Die beelden stuurde de jonge moeder door naar collega's, die onmiddellijk de directie verwittigden.

Medewerkers van het Zottegemse woon-zorgcentrum Egmont konden hun ogen niet geloven toen ze twee weken geleden een WhatsApp-berichtje van hun collega kregen. In bijlage: foto's van twee dementerende bewoonsters, beiden in ontbloot bovenlichaam. "Bij één vrouw hingen zelfs de borsten uit haar bh. Het was degoutant", zegt een bron binnen het OCMW-rusthuis. "Die mensen werden ronduit belachelijk gemaakt. Sommige collega's waren zo geschokt dat ze de beelden meteen wisten."

Pornovideo's

De afzender in kwestie was Joke V.d.V. (29), een poetsvrouw die amper een jaar geleden moeder was geworden en met wie er nooit eerder problemen waren geweest. Toen de directie over het voorval werd ingelicht, werd V.d.V. in samenspraak met OCMW-voorzitter Kurt De Loor (sp.a) onmiddellijk op non-actief gezet. "We hebben haar gebeld met de melding dat ze niet langer moest komen. Waarschijnlijk had ze al door wat er aan de hand was, want ze vroeg zelfs geen uitleg aan de directie", aldus De Loor.

