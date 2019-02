Poetsvrouw die brand sticht om diefstal te maskeren, hoeft niet naar cel 15 februari 2019

Een 49-jarige vrouw uit Mechelen die een laptop en twee iPads stal uit één van de huizen waar ze ging poetsen en vervolgens brand stichtte om die diefstal te maskeren, is voor de rechter verschenen. De hele bovenverdieping ging in vlammen op, waardoor de woning zeven maanden onbewoonbaar was. Het parket eiste een celstraf van vijf jaar met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden - hoogstwaarschijnlijk zal de beschuldigde dus niet opnieuw naar de gevangenis moeten. De verdediging betwistte de feiten niet, maar verwees naar financiële moeilijkheden en medicatiemisbruik als verzachtende omstandigheden. De eigenaar van de afgebrande woning vroeg vooral excuses. Die kreeg hij ook op de zitting, maar hij was niet overtuigd van de oprechtheid. "Ze ziet nog steeds de ernst van haar daden niet in."

