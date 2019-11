Exclusief voor abonnees Poetshulpen steken latex middelvinger op 29 november 2019

Meer dan duizend ontevreden poetshulpen en werknemers van strijkateliers hebben in Brussel stevig van zich laten horen aan de hoofdzetel van Randstad Group, het bedrijf waarvan dienstenchequebedrijf Tempo-Team @Home een dochter is. Met de bekende poster van een vrouw met opgestroopte mouwen, voor het eerst gebruikt in 1943 toen een Amerikaans elektriciteitsbedrijf de moraal van de werknemers wilde verbeteren, werd luidkeels geprotesteerd. De poetshulpen staken ook een symbolische middelvinger op - enfin, via de latex handschoenen op hun paraplu's. De poetshulpen en strijksters willen een loonsverhoging, maar volgens de bedrijven is daar geen geld voor.

