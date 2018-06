Poetshulpen Partena staken voor meer koopkracht 12 juni 2018

De huishoudhulpen van Partena gaan vanaf donderdag voor onbepaalde duur staken. Het sociaal conflict bij de dienstverlener sleept al even aan, en ook gisteravond konden bonden en directie geen akkoord bereiken. De vakbonden eisen dat de werknemers van Partena en die van het overgenomen dienstenchequebedrijf Solide Forta gelijk behandeld worden. Maar de marges in de sector staan zodanig onder druk dat een koopkrachtverhoging niet kan, zegt de directie. Bovendien benadrukt de directie dat Partena een vzw is. Het bedrijf zegt er "alles aan te doen" om de hinder voor de klanten te beperken.