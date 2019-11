Exclusief voor abonnees Poetshulpen gaan eerste keer actievoeren 20 november 2019

00u00 0

Als daar maar geen vodden van komen... De poets- en strijkhulpen zullen volgende week donderdag een eerste keer actievoeren. De 140.000 personeelsleden in de dienstenchequesector vragen 1,1% opslag, maar de werkgevers zijn enkel bereid om hen jaarlijks wat ecocheques toe te stoppen. "Voor de meerderheid zou het om amper 65 euro gaan", klinkt het bij ABVV en ACV. "Ruimschoots onvoldoende voor de huishoudhulpen die gemiddeld 11,5 euro bruto per uur verdienen." Tijdens de eerste actie zullen ze postvatten aan de hoofdzetels van enkele grote bedrijven uit de sector om hun eisen kenbaar te maken. Er is ook een stakingsaanzegging ingediend. De vakbonden hopen op enkele honderden actievoerders.