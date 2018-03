Poetin wijst in één klap 60 Amerikanen de deur 30 maart 2018

Moskou sluit het Amerikaanse consulaat in Sint-Petersburg en wijst in één klap 60 Amerikaanse diplomaten de deur. De beslissing is een reactie op de uitwijzing van verschillende Russische diplomaten door westerse landen. De zestig Amerikanen die het land moeten verlaten, krijgen tot 5 april om te vertrekken. Het gaat volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken om 58 in Moskou gestationeerde diplomaten en twee medewerkers van een diplomatieke post in Jekaterinenburg. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres waarschuwt intussen dat de oplopende spanningen tussen Rusland en het Westen tot een nieuwe Koude Oorlog kunnen leiden.