Poetin viert verjaardag nu mét kleren aan 08 oktober 2019

00u00 0

De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn 67ste verjaardag gevierd in de Siberische taiga. Hij ondernam daar een trektocht met familie en vrienden, zo meldde het Kremlin. Dat bracht ook een reeks foto's naar buiten waarop de Russische leider te zien is terwijl hij goed ingeduffeld door de bossen struint, paddenstoelen zoekt en poseert op de rotsen. In tegenstelling tot bij voorgaande fotosessies, waarbij Poetin met ontbloot bovenlijf paardreed en grote vissen ving, hield hij deze keer dus netjes z'n kleren aan.

