Poetin schenkt brieven van koning Albert I terug aan België

De Russische president Vladimir Poetin heeft ons land een reeks brieven teruggegeven die koning Albert I schreef in de jaren 20 en 30. De bundeling was een opmerkelijk geschenk aan Charles Michel tijdens het staatsbezoek van onze premier aan Rusland in januari. Hoe de brieven precies in Moskou zijn terechtgekomen, is niet duidelijk. De kanselarij van de eerste minister droeg het staatsgeschenk op 25 oktober over aan het Rijksarchief. Het gaat om 17 handgeschreven brieven en 33 getypte losse kopieën die Albert tussen 1920 en 1934 verstuurde naar Henri Jaspar, in die periode achtereenvolgens minister van Buitenlandse Zaken, premier en minister van Financiën. "De briefwisseling getuigt van de nauwe band tussen koning Albert I en Henri Jaspar", aldus het Rijksarchief. Dat stelt op zijn website www.arch.be nu digitale kopieën ter beschikking.

