Exclusief voor abonnees Poetin nodigt Erdogan uit 17 oktober 2019

De Russische president Vladimir Poetin heeft gisteren met zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan gebeld over het conflict in Syrië. Dat gebeurde nadat Moskou de Turkse invasie van het Koerdische noorden "onaanvaardbaar" had genoemd. Het Kremlin zei na afloop van het gesprek dat beide leiders willen vermijden dat Turkse troepen slaags geraken met het door Rusland gesteunde Syrische leger, dat zich aan de kant van de Koerden heeft geschaard. Poetin nodigde Erdogan uit om binnen dit en enkele dagen in Moskou op bezoek te komen - een uitnodiging die zou zijn aanvaard.

