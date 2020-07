Exclusief voor abonnees Poetin kan president blijven tot 2036 03 juli 2020

De Russische president Vladimir Poetin heeft zoals verwacht een grote overwinning geboekt bij het referendum over de grondwetswijziging. Liefst 77,9 procent van de kiezers steunt zijn voorstellen. De overwinning stelt Poetin (67) in staat om tot 2036 aan de macht te blijven. Hij mag dan nog twee keer deelnemen aan de presidentsverkiezingen. Zijn huidige ambtstermijn loopt af in 2024. Eerder wist Poetin de beperking op het maximale aantal ambtstermijnen van de president te omzeilen door tijdelijk premier te worden.

