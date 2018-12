Poetin had pas van Oost-Duitse geheime dienst Stasi 12 december 2018

De Russische president Vladimir Poetin had voor de val van de Berlijnse Muur in 1989 een identiteitsbewijs van de Stasi, de gevreesde Oost-Duitse geheime dienst. Het bewijs was geldig van 1985 tot 1989. Het liet Poetin toe gemakkelijk checkpoints van de Stasi te passeren, zegt Konrad Felber, die in de Duitse stad Dresden een Stasi-archief overziet. In de jaren 80 was Poetin een agent van de Sovjet-Russische geheime dienst KGB in de DDR. Later werd hij hoofd van de Russische opvolger, de FSB, voor hij in 2000 president werd. Zijn woordvoerder zegt dat het mogelijk is dat Poetin een Stasi-identiteitsbewijs had. "De KGB en de Stasi waren bevriende diensten. Het is daarom niet onmogelijk een uitwisseling van pasjes uit te sluiten." (PhG)

