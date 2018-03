Poetin haalt beste score ooit 19 maart 2018

00u00 2

Met een onverhoopt hoge score van 75% - zijn hoogste ooit - kan Vladimir Poetin aan zijn vierde ambtstermijn beginnen. In zijn overwinningsspeech noemde hij het resultaat "een erkenning voor alle verwezenlijkingen van de laatste jaren". Het Kremlin hoopte vooral op een hoge opkomst. In 2012 lag die nog op 65% - minder zou afbreuk doen aan Poetins geloofwaardigheid. Gisteravond was er nog geen duidelijkheid: de kiescommissie sprak over 60%, de achterban van Poetin over "8 tot 10% meer dan verwacht".

HLN