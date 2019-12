Exclusief voor abonnees Poetin en Zelenski bereiken akkoord over staakt-het- vuren in Oekraïne 11 december 2019

De Russische president Vladimir Poetin en zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelenski zijn overeengekomen om tegen het einde van het jaar een staakt-het-vuren in te voeren in het oosten van Oekraïne. Tegen maart 2020 worden de troepen teruggetrokken in drie conflictzones daar. Voorts is het de bedoeling dat gevangenen tegen het einde van het jaar uitgewisseld worden. Het was de eerste keer dat Poetin en Zelenski elkaar ontmoetten. De vergadering vond plaats met bemiddeling van de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel.