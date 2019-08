Exclusief voor abonnees Poetin: "Als VS nieuwe raketten ontwikkelen, dan wij ook" 06 augustus 2019

De Russische president Vladimir Poetin heeft gewaarschuwd dat Rusland "gedwongen" zal zijn om nieuwe raketten te ontwikkelen, als de Verenigde Staten hetzelfde doen. Dat staat in een verklaring die Poetin liet verspreiden naar aanleiding van het beëindigen van het INF-verdrag. Dat akkoord uit 1987 verbood onder meer het bezit en de productie van kernraketten op middellange afstand. De Amerikaanse defensieminister Mark Esper kondigde al aan dat de VS middellangeafstandsraketten zullen ontwikkelen en die in Azië zullen ontplooien.