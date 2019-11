Exclusief voor abonnees Poeder op trein was dan toch geen antrax 08 november 2019

Het verdachte poeder dat gevonden werd op een trein in Denderleeuw was dan toch geen antrax. Om welke stof het wel ging, is nog niet duidelijk. Zeker is wel dat de verpakking van het onbekende poeder intact gebleven is, waardoor er nooit gevaar was voor besmetting. Het was de conducteur van de trein van Kortrijk naar Brussels Airport die woensdag een achtergelaten aktetas met poeder vond. Hij sloeg alarm en de zogenaamde 'antrax-procedure' werd opgestart: de trein werd afgeleid naar een ongebruikt spoor en de hulpdiensten kwamen het poeder onderzoeken. De 25 reizigers zaten al die tijd vast in de wagon. Toen enkele uren later bleek dat het niet om antrax ging, mochten ze de trein verlaten en werden ze met een bus naar Brussel gebracht. (IBO)

