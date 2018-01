Pocognoli viert 150ste match met late goal 22 januari 2018

Standard-kapitein Sébastien Pocognoli sloot zijn 150ste match in de Jupiler Pro League af als matchwinnaar, met een knap kopbaldoelpunt. Zijn vierde goal nog maar in de Belgische hoogste klasse. "Ik stond helemaal vrij om te koppen, want Eupen verwachtte niet dat ik zou inlopen. Gelukkig ging de bal erin, want we hadden de drie punten absoluut nodig." Aanvankelijk beleefde Pocognoli niet veel plezier aan zijn jubileumwedstrijd. De Luikse linksachter liet Koné te veel ruimte om de 1-2 te maken. "Dat was mijn schuld", gaf Pocognoli toe. "Het was mijn taak om het centrum af te dekken en dat deed ik onvoldoende." In de tweede helft creëerde Standard amper kansen, ook al speelde Eupen lange tijd met tien. Waren de spelers verlamd door de druk? "Als Standard niet in de top zes staat, is het logisch dat er druk is. Op stilstaande fase lukte het uiteindelijk wel. Gelukkig, want als we niet hadden gewonnen, was het volgens mij heel moeilijk geworden om de top 6 te halen." Met een verplaatsing naar Zulte Waregem, dan thuis Anderlecht en nog twee keer Club Brugge in de beker staan de Rouches voor belangrijke weken. Door de (voorlopig) beperkte spelerskern lijkt een keuze voor de beker of de competitie zich op te dringen, maar daar wil Pocognoli niet van weten. "We gaan elke wedstrijd gewoon voluit." (DPB)

