Pocognoli twee tot drie maanden out 22 december 2018

Slecht nieuws voor Standard. Sébastien Pocognoli (31) wordt op 27 december geopereerd aan de heup en is twee tot drie maanden onbeschikbaar. De linksachter sukkelt al langer met de blessure - hij kon de ene week wel spelen, de andere week niet. "De beslissing is gevallen na het bezoek aan een specialist", zegt Standard-coach Michel Preud'homme. "We hebben andere oplossingen bekeken, maar op een bepaald moment moet je de knoop doorhakken. De pijn verdween niet, dus na overleg met de speler en de medische staf is er beslist om toch te opereren." (FDZ)