Exclusief voor abonnees Pochettino: "Weet niet of Wanyama vertrekt" 24 augustus 2019

00u00 0

Club Brugge boekt traag maar gestaag vooruitgang in de gesprekken met Tottenham over Victor Wanyama. Ook de speler zelf moet nog altijd zijn jawoord geven en zijn entourage schermt met interesse van andere clubs. Tot er een sluitend akkoord is op alle niveaus houdt Tottenham-coach Mauricio Pochettino zich op de vlakte. "Ik weet nog niet of hij vertrekt", zegt die. "Ik kan eerlijk gezegd niet voorspellen wat er gaat gebeuren. Wanyama raakte geblesseerd en anderen sprongen over hem in de pikorde. Wij zijn geen liefdadigheidsinstelling. En daarmee heb ik het niet specifiek over Victor. We hebben veel opties. Sommige spelers hebben geluk, anderen niet." In de omgeving van Wanyama zeggen ze dat zijn transfer naar Club voor 70% is geregeld. Eerst moeten de clubs er helemaal uitraken. (KTH/NP)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis