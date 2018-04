Pochettino: "Niks tegen Alderweireld" 07 april 2018

Tottenhamcoach Mauricio Pochettino kreeg op de persconferentie een nieuw vragenvuur over Toby Alderweireld, die dit weekend weer niet in de kern zit: "Niks persoonlijk. Toby was vorig seizoen een belangrijke speler, maar tijdens zijn blessure hebben Sánchez en Vertonghen zich gemanifesteerd. En hij moet het verdienen om te spelen. Ik ben blij met het huidig duo, maar dat wil zeggen dat Toby dit seizoen niet meer in actie zal komen." (KTH)