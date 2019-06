Exclusief voor abonnees PO 2 aangepast: degradant kan Europa in 08 juni 2019

Play-off 1 blijft zoals het was, met puntendeling. Vanaf komend seizoen wordt play-off 2 wel hervormd. Er komen vier poules van vier ploegen, met daarin zowel de degradant uit 1A als de kampioen uit 1B. Op die manier wil de Pro League voorkomen dat die twee clubs twee maanden lang geen matchen spelen (en dus zonder inkomsten vallen). Al blijft het zeer vreemd dat de degradant uit eerste klasse wel via play-off 2 en de barrages tegen de nummer 4 van play-off 1 alsnog Europees voetbal kan afdwingen. "Dat is niet ideaal", gaf Pro League-voorzitter Peter Croonen toe. "Maar we moesten op deze vergadering een meerderheid van 80 procent hebben. Dit was het enige voorstel dat zoveel steun kreeg."

