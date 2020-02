Exclusief voor abonnees PO 1 is binnen, maar Belhocine weigert het te zeggen 12 februari 2020

Charleroi heeft zich virtueel geplaatst voor play-off 1. 47 punten: dat zijn er 13 meer dan Zulte Waregem, KV Mechelen en Anderlecht, terwijl er nog slechts 15 punten op het spel staan. Belhocine weigerde echter vooruit te lopen: "We hebben vandaag een zeer grote stap gezet richting PO 1, maar zekerheid bezitten we nog niet. Je zou me graag horen zeggen dat de komende wedstrijden tegen Antwerp, Club, Standard en Gent ideale repetities zijn in het vooruitzicht van PO 1, maar dat doe ik niet. Het worden moeilijke confrontaties, zoals de match van vanavond tegen een zegedriftig Mechelen, waarin we pas na de rust het verschil konden maken. Nicholson heeft ons met zijn invalbeurt veel bijgebracht. Shamar scoorde niet enkel, verdedigend leverde hij ook knap werk."

