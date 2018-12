Plzen en CSKA strijden om Europa League 12 december 2018

00u00 0

In groep G zijn Real Madrid en AS Roma al langer verzekerd van een plaats in de knock-outfase van de Champions League, maar voor de derde plaats en het bijhorende ticket voor de Europa League woedt er nog volop strijd tussen Viktoria Plzen en CSKA Moskou. Beide clubs tellen 4 punten, maar de Tsjechen zijn in het voordeel omdat ze het onderlinge duel in Moskou met 1-2 wonnen, na een 2-2-gelijkspel eerder in Plzen. Plzen ontvangt thuis AS Roma, terwijl de Moskovieten op bezoek moeten bij het Real van Courtois. Real leed zijn enige groepsnederlaag in Moskou (1-0) en heeft zo nog wat recht te zetten voor eigen publiek. (RN)