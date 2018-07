Plus-kaart werkt alleen nog bij Delhaize 12 juli 2018

00u00 0

Klanten van Delhaize zullen voortaan alleen in de Delhaize-winkels terechtkunnen met hun Plus-kaart. Tot voor kort konden ze ook punten verzamelen bij Di, Planet Parfum, Q8 en Tom&Co. Maar aan die samenwerking komt een einde. De Plus-kaart van Delhaize telt 2,3 miljoen klanten en is daarmee één van de populairste in België. Klanten kunnen via aankopen punten verzamelen, en 500 punten geven recht op een kortingsbon van 5 euro. Maar de warenhuisketen wil de getrouwheidskaart in de toekomst alleen voor de eigen keten gebruiken. De timing waarop de samenwerking wordt stopgezet, varieert van partner tot partner, maar loopt nog zeker tot eind dit jaar. Het was al bekend dat Delhaize werkt aan een vernieuwd concept voor zijn Plus-kaart. De ambitie is om die stap voor stap digitaler, relevanter en persoonlijker te maken voor een nog betere klantenervaring, zo luidt het. Wat dat concreet inhoudt, zal de komende maanden moeten blijken. Delhaize is niet de enige keten die werk maakt van een nieuwe getrouwheidskaart. Colruyt pakte vorig jaar uit met zijn Xtra-kaart, waarmee de klanten terechtkunnen bij Colruyt, maar ook bij andere winkelformules van de groep, zoals Okay, Spar en Bio-Planet.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN