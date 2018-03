Pluim voor Venanzi en Renard DEGRYSE COLUMN 19 maart 2018

"Goh, wat was dit een slechte finale. Aan beide kanten gaven de betere voetballers niet thuis. Ik vond bij Standard Carcela centraal iets te dicht bij Emond spelen waardoor hij nooit ruimte vond om te voetballen, op die ene fase na waarbij hij de aanzet kon geven op het doelpunt. Bij Racing Genk was Pozuelo al bij al ontgoochelend. Ndongala was de gok van Clement om de offensief ingestelde rechtsachter van Standard, Cavanda, te verrassen, maar die was duidelijk de betere en kwam nooit in de problemen. Een volledig fitte Trossard had op die positie misschien meer kunnen betekenen voor Genk. Moeten we nu Standard de verdiende winnaar noemen? Ik heb zo het gevoel dat zij al helemáál geen voetbal brachten. Ik zag doelman Gillet en de centrale verdedigers een hoop ballen gewoon vooruit schoppen. Het spel van Sá Pinto is toch in de eerste plaats gericht op verticaliteit en duelkracht - meer dan ooit was dat in deze finale het geval."

