Pluim voor Torfs 23 januari 2018

00u00 0

De column van Rik Torfs, 'Zuivere handen', is een aanrader. Hij slaat de nagel op de kop. De man van de straat weet heel goed dat zuiverheid in de politiek gedurig omslaat in vulgaire straatgevechten. Graag daarover nog wat meer 'zuiverheid' in één van de volgende columns.

Benoit Boons, Leopoldsburg

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN