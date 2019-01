Plotse piek in bouwvergunningen 08 januari 2019

Van januari tot en met september vorig jaar is in Vlaanderen de helft meer vergunningen uitgereikt voor residentiële gebouwen dan in dezelfde periode in 2017. Dat blijkt uit cijfers van het statistiekbureau Statbel. In totaal werden 17.158 vergunningen uitgereikt, goed voor 38.610 eengezinswoningen en flats. De toename is voornamelijk te verklaren door de strengere nieuwbouwnormen die begin 2018 werden ingevoerd in Vlaanderen. Veel bouwers anticipeerden daarop en vroegen eind 2017 nog snel een vergunning aan, die dan begin vorig jaar werd goedgekeurd. Daardoor lag het aantal in de eerste vijf maanden fors hoger, waarna het verschil kleiner werd. Zo'n tijdelijke piek komt bij elke verstrenging van de normen voor.

HLN