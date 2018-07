Plots zeggen statistieken dat Belgen WK winnen 10 juli 2018

Bij elke nieuwe ronde past statistiekenbureau Gracenote hun voorspellingen aan over de kansen van de overgebleven WK-gangers. Bij de vorige ronde was Brazilië nog torenhoog favoriet, maar na de uitschakeling tegen de Rode Duivels is er nu een nieuwe favoriet: België. 30% kans hebben we om de wereldbeker te winnen. Frankrijk is de grootste uitdager met 29% kans op de wereldtitel. Engeland heeft net geen 1 kans op 4, de Kroaten worden het laagst ingeschat (17%).

