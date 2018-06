Plots wil ook ex van 'runaway bride' praten 01 juni 2018

De man die samen met zijn ex verdacht wordt van de moord op een gevangenisverpleegster zal zich niet langer beroepen op zijn zwijgrecht. Dat zegt de advocate van Marco L. (43), één dag nadat zijn ex-verloofde Ashley V.D.V. (33) haar versie van de feiten uit de doeken gedaan had en daarbij alle schuld in zijn schoenen schoof. V.D.V. kwam eerder in het nieuws als 'runaway bride', toen ze vlak voor haar huwelijk met L. uit de gevangenis ontsnapte. Op 22 april gijzelde het duo verpleegster Christine Lenaerts (45). Ze stalen haar bezittingen en brachten haar vier dagen later om het leven langs het kanaal in Olen. "Mijn cliënt nam na zijn arrestatie een afwachtende houding aan", zegt advocate Evelyne du Moulin. "Na overleg heeft hij beslist om dat stilzwijgen te doorbreken en een verklaring af te leggen. We wachten nu op een uitnodiging voor een verhoor." (PLA)

